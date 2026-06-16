Didi B épate le monde avec le clip de "IGBO"

Didi B a signé ce qui pourrait bien être un des tubes de l'été avec son nouveau morceau "IGBO".

Certaines mauvaises langues l'annonçaient fini, mais Didi B a fait taire tout le monde depuis le début de l'année 2026, en montrant qu'il restait un des tauliers de la musique en Côté d'Ivoire. Mais il dépasse désormais largement les frontières de son pays, la preuve avec ce nouveau morceau, "IGBO", dont les streams ne finissent plus de grimper, et dans lequel l'artiste laisse le rap pour partir sur quelque chose de plus chanté. Ça lui va très bien, il se paie même le luxe de poser dans plusieurs langues et montre toute sa polyvalence. Un vrai tube en puissance, les chiffres le confirment !