Tyga a-t-il utilisé l'IA avec $tarface ? Il décide de répondre aux critiques !

Par La rédaction

La polémique autour de $TARFACE, le nouvel album de Tyga, ne cesse de prendre de l'ampleur.

La polémique autour de $TARFACE, le nouvel album de Tyga, ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors que le projet fait parler de lui pour son esthétique inspirée des années 80, c'est désormais l'utilisation de l'intelligence artificielle qui se retrouve au cœur des débats. Après la note particulièrement sévère de 0,0 attribuée par Pitchfork, le rappeur a décidé de répondre aux nombreuses critiques.

Tyga dément avoir réalisé un album entièrement avec l'IA

Interrogé par TMZ sur la controverse, Tyga a tenu à remettre les choses au clair. Le rappeur affirme ne jamais avoir confié la création de l'intégralité de son album à une intelligence artificielle.

Avec son habituelle pointe d'humour, l'artiste a d'abord réagi à la critique de Pitchfork en déclarant qu'il ne savait pas vraiment ce qu'était le média, avant de plaisanter sur le fait que « le diable utilise une fourche ».

Mais derrière la blague, Tyga souhaite surtout clarifier la manière dont il a utilisé l'IA pendant la conception de $TARFACE. Selon lui, certains de ses propos auraient été interprétés de manière beaucoup plus large qu'il ne le souhaitait.

« J'ai écrit toutes les chansons »

Le rappeur explique avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle pour la production, notamment afin de créer ou reproduire certains sons. Il cite notamment des solos de guitare et différents éléments permettant de retrouver l'ambiance musicale des années 80.

En revanche, l'écriture et les voix seraient entièrement les siennes.

« J'ai expliqué que j'avais utilisé des outils d'intelligence artificielle pour la production. J'ai précisé que c'était moi qui chantais et que j'avais écrit toutes les chansons », a expliqué Tyga.

Une précision qu'il avait déjà apportée dans une interview accordée à VIBE. L'artiste y expliquait notamment que l'IA lui avait permis de recréer plus rapidement certaines sonorités caractéristiques de la décennie, tout en conservant une implication humaine dans la création.

« Je n'ai pas fait un album entièrement réalisé par IA »

Face aux accusations, Tyga se montre particulièrement catégorique. Pour lui, il existe une différence majeure entre utiliser l'IA comme outil de production et laisser une machine créer entièrement un projet musical.

« Mais je n'ai pas fait un album entièrement réalisé par IA. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai passé des mois en studio à travailler dessus », a-t-il déclaré à TMZ.

Le rappeur assure ainsi avoir écrit ses morceaux, enregistré ses propres voix et travaillé pendant plusieurs mois sur le projet. L'IA aurait uniquement été utilisée comme un outil supplémentaire dans certaines étapes de la production.

Cette distinction est devenue essentielle dans le débat autour de $TARFACE.

Un album radicalement différent de son univers habituel

Avec $TARFACE, Tyga avait justement voulu prendre ses distances avec son catalogue habituel. Le rappeur s'est créé un véritable alter ego, fortement inspiré par la pop et les sonorités des années 80.

Avant que la polémique autour de l'IA ne prenne autant d'ampleur, l'artiste expliquait avoir travaillé avec du matériel de studio vintage afin de retrouver l'atmosphère musicale de cette époque.

Mais la critique de Pitchfork, publiée le 12 août, ne s'est pas limitée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le média a également jugé le projet particulièrement faible sur le plan créatif, allant jusqu'à lui attribuer la note de 0,0. La critique s'interrogeait également sur le caractère potentiellement artificiel de certaines voix.

Une accusation que Tyga réfute catégoriquement.

Tyga ne craint pas que l'IA remplace les artistes

Malgré la controverse, le rappeur ne semble pas particulièrement inquiet concernant l'avenir de l'industrie musicale face à l'intelligence artificielle.

Après plus de 15 ans de carrière, Tyga estime avoir suffisamment d'expérience pour ne pas craindre de perdre sa place au profit d'une machine.

« En tant qu'artiste qui pratique ce métier depuis si longtemps, je m'en fiche. L'IA ne me dérange pas », a-t-il expliqué. « Je ne crains pas pour ma place. Je pense être meilleur que l'IA et je crois l'avoir prouvé ces 15 dernières années. »

Une manière pour le rappeur de rappeler que, selon lui, la technologie reste un outil, tandis que l'identité et la créativité d'un artiste demeurent irremplaçables.

Doja Cat avait déjà vivement critiqué le projet

La polémique a également pris une autre dimension après les déclarations de Doja Cat. Lors d'un live cette semaine, la rappeuse a ouvertement critiqué Tyga et décrit $TARFACE comme un « album d'IA ».

Lorsque TMZ lui a fait écouter les propos de Doja Cat, Tyga n'a toutefois pas choisi l'affrontement. Le rappeur a préféré rire de la situation, tout en affirmant qu'il appréciait toujours l'artiste.

Pour Tyga, le véritable débat ne devrait donc pas être de savoir si un artiste utilise ou non l'intelligence artificielle, mais plutôt comment il l'utilise.

« La question est de savoir si les gens sont contre l'IA ou contre son utilisation dans certains domaines ? », s'est-il interrogé.

Avec cette mise au point, Tyga veut donc couper court à l'idée qu'une intelligence artificielle aurait créé $TARFACE à sa place. Le rappeur assume l'utilisation de cette technologie, mais insiste sur le fait qu'elle n'a été qu'un outil au service de sa vision artistique. Reste désormais à savoir si ses explications suffiront à calmer la polémique autour de l'un des albums les plus controversés de son année.