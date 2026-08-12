Gazo tease son nouvel album qui sort bientôt

Par La rédaction

Parmi les rappeurs particulièrement attendus au tournant, Gazo pourrait bien être l’un des gros acteurs des prochains mois.

La fin des vacances approche et la rentrée musicale se profile déjà à l’horizon. Pour les artistes, l’objectif est clair : frapper fort pour cette fin d’année 2026. Et parmi les rappeurs particulièrement attendus au tournant, Gazo pourrait bien être l’un des gros acteurs des prochains mois.

Ces dernières années, le rappeur a pourtant quelque peu divisé son public. En cause notamment, son album « Apocalypse », qui a rencontré un important succès, mais qui n’a pas forcément convaincu tous les fans de la première heure. Une évolution artistique qui avait suscité de nombreux débats autour de l’un des visages incontournables de la drill française.

Mais depuis quelques mois, Gazo semble vouloir revenir aux sources. Une volonté qui s’est notamment illustrée avec « ATL », son morceau en collaboration avec La RVFLEUSE et La Mano 9.1. Et visiblement, le rappeur n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Gazo prépare déjà la suite

Sur Instagram, Gazo vient justement de donner un premier aperçu de son prochain album. Et les premières informations ont de quoi faire réagir les amateurs de rap français : le projet devrait compter 15 titres, dont pas moins de 5 collaborations.

Autre détail qui intrigue particulièrement : parmi ces cinq featurings, une artiste féminine sera présente. Mais pour le moment, Gazo garde soigneusement le mystère autour de l’identité de ses invités.

Alors, qui retrouvera-t-on sur ce nouveau projet ? Le rappeur pourrait-il faire appel à certains de ses proches collaborateurs, comme Tiakola, Damso, Ninho ou encore La RVFLEUSE ? Ou va-t-il au contraire surprendre son public avec des featurings totalement inédits ?

Quelle artiste féminine sur le projet ?

C’est sans doute l’une des principales questions qui entourent déjà ce futur album. Gazo avec une artiste féminine, voilà une collaboration qui pourrait particulièrement faire parler.

Les spéculations vont forcément bon train. Aya Nakamura, Théodora ou encore une autre figure de la scène française pourraient-elles apparaître sur le projet ? Pour l’instant, impossible de le confirmer.

Une chose est certaine : Gazo prépare son retour et semble bien décidé à remettre les pendules à l’heure. Avec 15 morceaux et 5 featurings, son prochain album pourrait être l’un des projets rap les plus attendus de cette fin d’année.

Pour connaître la date de sortie, les invités et surtout la direction musicale choisie par le rappeur, il faudra encore patienter un peu. Mais au vu de ce premier teasing, Gazo n’a clairement pas fini de faire parler de lui !