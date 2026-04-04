En plein vol dans ce qui ressemble à un jet privé, Gazo et Mous-K ont fait rire tout le monde avec leur vidéo dans laquelle on les voit allumer des énormes oinj dans l'avion.

Tous ceux qui ont déjà pris l'avion ces dernières années sont au courant : il est strictement interdit d'y fumer n'importe quoi. Qu'il s'agisse d'une cigarette, d'une cigarette électronique, d'une chicha ou d'un joint, on ne fume rien dès lors qu'on entre dans l'avion, pour des raisons de sécurité, mais aussi de respect de la santé des autres voyageurs. Cependant, cette interdiction ne s'applique pas forcément lorsque vous voyagez en jet privé, et Gazo l'a visiblement bien compris. Filmé en flagrant délit par Mous-K, il a fait rire tout le monde avec son naturel et sa bonne humeur.

On entend un peu moins Gazo en solo depuis la sortie d'Apocalypse à la fin de l'année 2024. Cependant, il continue d'être très présent dans le game grâce à de nombreux featurings avec toutes les stars montantes du game : La Rvfleuze, La Mano 1.9, et plus récemment, Mous-K. Les deux rappeurs ont été beaucoup aperçus ensemble ces derniers jours, et Mous-K vient de sortir une vidéo qui fait le buzz en ce moment. On y voit les deux artistes et leur équipe en train de fumer un gros joint dans l'avion.

Gazo joue le rôle du mec surpris, pris en flagrant délit : "Aïe Aïe Aïe il m'a cramé. Il m'a cramé ! En fait tu connais, t'as payé tellement cher qu'elle a même pas le droit de Guin-Guin". Une remarque qui déclenche un fou rire, et après tout le monde allume son pétard dans la joie et la bonne humeur. La vie de star ! Attention, on précise quand même que la drogue c'est mal, tombez pas dedans les reufs.