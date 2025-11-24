Alkpote et Gazo envoient de gros services dans "Ping Pong"

Alkpote et Gazo envoient de gros services dans "Ping Pong"

Si vous voulez voir Alkpote mitrailler l'instru avec un chapeau de cowboy, c'est par ici que ça se passe.

Alkpote est en train de faire les choses bien pour le chapitre finale des "Marches de L'Empereur", le projet qui avait relancé sa carrière solo après la fin de l'aventure Unité2Feu. Après un feat avec Gims, puis un autre avec Quavo, c'est avec Gazo qu'on retrouve le découpeur chauve du 91, pour un morceau bien crade, qui colle très bien à la DA du projet. Deux artistes en full egotrip, qui débitent de manière quais scientifique sur l'instru, comme d'habitude avec Alkpote, c'est carré. On se demande quand le reste du projet va sortir, car ça promet de faire du bruit !

Tags :
nouveaute clip alkpote sortie gazo ping-pong 2025
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Classic
  • Generations Rap US
  • Generations RAP US Classic
  • Generations Soul
  • Generations Funk
  • Generations Afrobeat
  • Generations Drill et Trap
  • Generations Reggaeton
  • Generations Dancehall
  • Generations Girl
  • Generations R&B
  • Generations R&B Classic
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations Freestyle
  • Generations SlowJam
  • Generations No pain no gain
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Ninho
  • Generations Genezio
  • Generations 101.5 Lyon