Jul réalise un des meilleurs démarrages de l'année avec "Oubliez-moi"

Trois jours après la sortie de son album "Oubliez-moi", on a les premiers chiffres de ventes du projet de Jul, et le marseillais s'ne tire encore très bien.

Si on devait nommer le plus gros phénomène des charts dans le rap français ces 15 dernières années, Jul arriverait évidemment à la première place. Pas forcément parce que c'est lui qui a le record de ventes, mais surtout parce qu'il est constamment dans le top des rappeurs les plus écoutés, depuis des années maintenant. Une longévité qui force le respect, tout comme son exploit de remplir deux fois le Stade de France en un weekend. Alors qu'il vient de sortir son nouvel album "Oubliez-moi", on a les chiffres de son démarrage midweek et comme toujours, ils sont impressionnants.

Les chiffres midweek représentent le nombre de ventes d'album après trois jours d'exploitation. Comme les projets sortent principalement le vendredi, les chiffres tombent donc en général dans la journée du lundi, une fois le weekend passé, quand tout le monde a pu écouter le projet. Les chiffres du nouvel album de Jul "Oubliez-moi" sont donc tombés, et ils sont très bons : 35 540 ventes en 3 jours, ce qui place le J sur la deuxième marche du podium en 2026, derrière PLK et ses 63 000 exemplaires avec "Grand Garçon" en mars. Un score qui ne sera probablement rattrapé par personne cette année.

🚨 JUL vend 35 540 exemplaires en 3 jours avec son 36ème album « 𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘𝗭-𝗠𝗢𝗜 » !



🥈 2ème meilleur démarrage mid-week de l’année derrière PLK (63 096 ventes) ! pic.twitter.com/To0tzfGnXj — Midi/Minuit (@midiminuit__) May 18, 2026

Dans le détail, Jul continue à vendre énormément de physique, comme il l'a toujours fait pendant sa carrière, avec 31 261 ventes physiques. L'OVNI peut dire une fois de plus merci à sa team Jul, qui s'est pressée dans les boutiques éphémères ainsi que sur le Web pour acheter son album. On entend d'ici arriver les critiques et les soupçons de triche, mais le J n'a pas proposé de pack "CD + place de concert", les deux shows au Stade de France étant remplis depuis des semaines. Seul un pack avec un t-shit était proposé, mais vous aviez aussi la possibilité d'acheter le CD seul : les gens ont donc fait leur choix et ça respecte les nouvelles règles du SNEP.

On se dirige une fois de plus vers un disque d'or en une semaine pour Jul, un de plus au compteur. Bravo à lui !