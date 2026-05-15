Jul ouvre un pop-up store à Paris ce vendredi 15 mai !

A l'occasion de la sortie de son album "Oubliez-moi", Jul a décidé d'ouvrir un shop éphémère à Paris afin de régaler toute la team Jul.

Cette semaine, ne cherchez pas : c'est la semaine de Jul. Le rappeur marseillais s'apprête à donner deux concerts historiques au Stade de France ce weekend, mais il a une autre actu de taille : il vient également de dévoiler son tout nouvel album, "Oubliez-moi". L'artiste compte désormais une quarantaine de projets solo dans sa discographie, sans oublier les projets communs avec les rappeurs marseillais et parisiens. Un vrai monument, qui a décidé de gâter encore un peu plus ses fans cette semaine en ouvrant une boutique éphémère en plein Paris !

C'est donc une expérience complète que Jul propose à sa team cette semaine : le Stade de France, le nouvel album, et la boutique éphémère à Paname, qui sera ouverte du 15 mai au 24 mai, dans le XIème arrondissement, au 27 Boulevard Jules-Ferry. Un shop dans lequel vous pourrez trouver le dernier album, forcément, mais aussi tout le merch de Jul et de son label D'Or et de Platine. Des porte-clés, des briquets, des claquettes, et même des chaises pliantes, pour ceux qui veulent être bien assis pour crier le "ARA".

En plus de cette boutique éphémère, qui va donc rester un certain temps ouverte à Paris, vous pourrez également retrouver tout le merch' de l'artiste dans les boutiques du Stade de France, où Jul va donner deux concerts, le 15 et le 16 mai. Le J part à l'assaut de la capitale, et ça, pour un rappeur marseillais, c'est fort !