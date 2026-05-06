Jul continue de faire monter la pression avec le clip de "Parasite"

Avant la sortie de son prochain album "Oubliez-moi", Jul continue de faire monter la pression autour de son projet avec ce tout nouveau clip.

Bientôt un de plus ! Jul s'apprête une fois de plus à faire main basse sur le rap game avec son nouvel album, "Oubliez-Moi", prévu pour le 15 mai prochain. Un album dont on ne sait pas encore grand chose, mais pour donner un peu de force à son projet, le J vient de dévoiler le clip de "Parasite", qui en est extrait. Un morceau 100% Jul, bien rythmé, bien autotuné, et un clip rempli d'effets visuels avec des personnages d'extra terrestres qu'on retrouve souvent dans les clip de l'OVNI. Il est officiellement de retour !