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Jul continue de faire monter la pression avec le clip de "Parasite"

Jul continue de faire monter la pression avec le clip de "Parasite"

Avant la sortie de son prochain album "Oubliez-moi", Jul continue de faire monter la pression autour de son projet avec ce tout nouveau clip.

Bientôt un de plus ! Jul s'apprête une fois de plus à faire main basse sur le rap game avec son nouvel album, "Oubliez-Moi", prévu pour le 15 mai prochain. Un album dont on ne sait pas encore grand chose, mais pour donner un peu de force à son projet, le J vient de dévoiler le clip de "Parasite", qui en est extrait. Un morceau 100% Jul, bien rythmé, bien autotuné, et un clip rempli d'effets visuels avec des personnages d'extra terrestres qu'on retrouve souvent dans les clip de l'OVNI. Il est officiellement de retour !

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