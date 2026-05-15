Kodak Black à nouveau arrêté en Floride pour refus d'obtempérer

Kodak Black est à nouveau derrière les barreaux, quelques jours à peine après avoir été placé en détention puis relâché, et toujours en Floride.

Difficile de dire dans quel état d'esprit se trouve Kodak Black en ce moment, mais clairement, ça doit être assez mauvais. Le rappeur, qui n'est clairement plus le même depuis sa dernière longue peine de prison, avait été arrêté et placé en détention en Floride, soupçonné d'être lié à un trafic de drogue car ils ont retrouvé ses empreintes sur un flacon de lean d'un véhicule appartenant à un trafiquant. Rapidement ressorti de détention, il vient cependant d'être à nouveau arrêté, toujours en Floride, cette fois pour délit de fuite et refus d'obtempérer.

Ce jeudi, le bureau du shérif du comté de Broward a en effet communiqué l'information selon laquelle Kodak Black a été placé en détention à Pompano Beach, sa ville natale, parce qu'il a tenté de fuir et d'esquiver les forces de l'ordre, qui voulaient visiblement l'interpeller, ou au moins lui parler, pour des motifs qui n'ont pas été communiqués aux médias. Une fois de plus, Kodak se retrouve donc derrière les barreaux, en Floride, même si en général on ne risque pas grand chose au niveau judiciaire pour un délit de fuite et un refus d'obtempérer.

Cependant, son lourd casier judiciaire pourrait transformer cette arrestation quasiment anodine, en quelque chose d'assez chiant, avec peut-être une courte période d'incarcération, lui qui a multiplié les allers-retours en prison ou en centre de détention pour mineurs depuis ses 15 ans.