Drake crée l'évènement en sortant 3 albums d'un coup avec "ICEMAN", "HABIBTI" et "MAID OF HONOUR"

Alors qu'on attendait la sortie de "ICEMAN" de Drake, le rappeur canadien a pris tout le monde par surprise en dévoilant 3 albums d'un coup : bienvenue également à "Habibti" et "Maid of Honour".

On se doutait que ce vendredi 15 mai serait un peu spécial dans le rap game. Car tous les fans de rap US du monde entier surveillaient Drake avec attention, en attendant la sortie de l'album "ICEMAN", son premier disque solo depuis le clash avec Kendrick Lamar. Les gens attendaient donc une réponse aux clashs, et surtout, de savoir si le canadien était toujours le monstre immortel de l'industrie qu'il pensait être. Et visiblement, Drizzy a choisi la manière forte pour montrer sa domination : il a sorti, non pas un, mais 3 albums d'un coup.

C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du rap US, surtout de la part d'un aussi gros artiste. Drake a donc sorti, cette nuit, son album "ICEMAN", ainsi qu'un autre album intitulé "HABIBTI", et encore un autre, "MAID OF HONOUR". Au total, ce sont donc 43 nouveaux morceaux auxquels les fans ont eu droit cette nuit. Parmi eux, on retrouve des featurings avec Qendresa, Sexyy Red, Loe Shimmy, PARTYNEXDOOR, Central Cee, Stunna Sandy, Popcaan, Iconic Savyy, Molly Santana, 21 Savage, et enfin, Future, avec qui il semble donc réconcilié. On rappelle pourtant que le plus gros clash de ces dernières années, entre Drizzy et le reste du monde, avait un peu commencé à cause de Future et de Metro Boomin.

C'est un travail considérable de la part de Drake, de sortir autant de sons, avec autant d'artistes et de beatmakers différents, et on comprend mieux pourquoi la sortie de "ICEMAN" a pris aussi longtemps : en fait, il savait depuis le début qu'il allait sortir 3 projets en même temps. Et pour l'instant, on n'a pas eu le temps de tout écouter, mais notre préféré, c'est "ICEMAN", un peu plus "rap", et dans lequel il règle un peu ses comptes avec ceux qui lui ont tourné le dos, comme sur "Whisper my name" ou "Make Them Cry". On vous en dira plus au sujet des clashs dans un prochain article, ce weekend, une fois qu'on aura eu le temps de tout écouter.

En attendant, mesurez la dinguerie de vivre à une époque où le deuxième plus gros vendeur de l'histoire du rap US (derrière Eminem) dévoile trois albums le même jour !