Rick Ross veut faire la paix avec Drake : "force à mon gars"

Après presque deux ans de clash, Rick Ross semble vouloir faire la paix avec Drake et l'a fait savoir dans une interview ce weekend.

Comme un parfum des années 2010 dans le rap US en ce moment : le monde attend l'album de Drake, "ICEMAN", et d'un autre côté, on a un retour de Rick Ross et French Montana sur le devant de la scène. Rozay et Montana se sont d'ailleurs affrontés ce weekend lors d'un Verzuz de qualité, remporté par French Montana, et cette compétition amicale semble avoi encore un peu plus renforcé les liens entre les deux artistes. Et cette amitié semble même avoir incité Rick Ross à faire un pas vers Drizzy, en lui proposant la paix.

En effet, après deux années passées à insulter le rappeur canadien, Rozay semble faire marche arrière, ou en tout cas, il joue la carte de l'apaisement, comme on a pu le voir lors de son interview pour la Rap Life Review d'Apple Music. L'interprète de "Hustlin" est évidemment reevenu sur son Verzuz, mais il a également été interrogé sur son clash avec Drake, et voici ce qu'il a déclaré :

Drake, si tu écoutes ça mon pote, écoute moi : mon n*gro, brille. Aucun vrai gars ne veut te voir perdre. On n'est pas là-dedans. Cette culture, ce rap game, ce n'est pas ça. Les vrais veulent voir les vrais réussir ensemble. Montana est toujours à 100% derrière toi. Je ne veux pas être irrespectueux, ça va plus loin que le rap. C'est la première fois que je le dis. Montana est en mode "Appelle mon gars Drake". Cool. C'est la première fois que je le dis : grosse force à mon gars. Montana est à fond derrière toi. Et quand un vrai gars comme Montana est avec toi, les gens doivent respecter ça.

En clair, French Montana semble œuvrer dans l'ombre pour tenter de mettre fin au clash entre Rick Ross et Drake. Un clash qui avait justement commencé, d'après Rozay, parce que Drake aurait "balancé" French Montana à la justice après l'utilisation illégale d'un de ses couplets. Depuis deux ans, les ex-inséparables se faisaient donc la guerre, mais on dirait bien que tout ça pourrait prendre fin rapidement. Dommage que ça n'ait pas pris fin avant la sortie de "ICEMAN", car si on avait eu un morceau de Drizzy, Rozay et French Montana sur l'album, ça aurait énormément hypé le projet. Pour le prochain, peut-être !