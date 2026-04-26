Drake : des fans revendent des glaçons de sa scultpure "ICEMAN" pour des prix délirants

En fait, quand Kendrick Lamar rappait "They not like us", il ne parlait pas de Drake, mais de ses fans, qui ont clairement un petit truc en plus, on a pu le vérifier cette semaine avec les blocs de glace dans Toronto.

La plus grosse actualité concernant le rap US cette semaine, c'est Drake qui a mis le bordel dans le rap game et dans les rues de Toronto, en organisant un énorme évènement promotionnel autour de l'annonce de la sortie de son album "ICEMAN". Le rappeur canadien avait disposé une énorme structure faite de blocs de glace dans un coin de Toronto, à l'intérieur desquels se cachait la date de sortie de son album, annoncé depuis des mois. Et après avoir provoqué une mini-émeute, les fans de Drizzy font désormais parler d'eux en revendant des morceaux de glace de la structure.

On pouvait un peu s'y attendre, puisque tout ce qui touche à Drake semble provoquer la folie chez ses fans. D'ailleurs, on comprend en fait que quand Kendrick Lamar rappait "they not like us", il ne parlait pas de Drake, mais bien de sa fanbase complètement allumée, aussi folle que les fanatiques de Michael Jackson qui s'évanouissait dès qu'il bougeait un orteil. Après avoir attaqué la structure de glace à la pioche et au lance-flamme, voilà que certains se mettent à vendre des petits morceaux des blocs de glace, à des prix hallucinants, notamment sur eBay.

Un grand malade a donc mis en vente un glaçon à 6000 $ et le pire dans tout ça, c'est qu'il semble avoir trouvé preneur, puisque le screenshot mentionne qu'une enchère a été posée sur le produit. Certains ont même proposé des blocs encore plus gros pour 25 000 $, tout ça pour de l'eau gelée, donc, d'après le site américain HotNewHipHop. Et dire que le bail risque d'avoir fondu avant même d'arriver jusqu'à son destinataire, ça nous termine, vraiment...