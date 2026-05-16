G-Unit x Reebok : la sneakers mythique est de retour, c'est confirmé par Tony Yayo

Tony Yayo a confirmé que la collaboration historique entre G-Unit et Reebok était à nouveau d'actualité, avec un retour de la sneakers prévu prochainement.

Des collaborations entre des rappeurs et des marques de vêtements, il y en a des tonnes aujourd'hui. Et même en se concentrant sur les sneakers, on en trouve des centaines, entre Kanye West, Travis Scott, et bien d'autres encore. Mais si tous les artistes "hype" d'aujourd'hui peuvent avoir droit à leur collab s'ils travaillent intelligemment, ils le doivent en partie aux anciens, qui ont pavé la route pour eux. Et notamment au G-Unit, qui avait sorti une paire de sneakers en collaboration avec Reebok. Une collab qui va bientôt faire son retour, et c'est Tony Yayo qui le dit !

Une collaboration qui avait vu le jour en 2003 pour la première fois, et à l'époque, on trouvait ces sneakers quasiment partout dans les cours des collèges de France. Car 50 Cent était en pleine ascension, le G-Unit était omniprésent, la force de frappe au niveau du marketing était considérable. Et Tony Yayo a donc annoncé la grande nouvelle lors de son passage dans le podcast The Real Report:

On a de grosses infos. Les sneakers G-Unit sont de retour. Gros s/o à Reebok.

Aucune date de sortie n'a en revanche était annoncée, et c'est bien dommage. Par contre, des sites spécialisés pour les sneakers ont confirmé que le produit avait déjà été offert à quelques revendeurs, et la rumeur dit que ça pourrait sortir en juillet. Concernant le modèle, là encore, rien n'a filtré. Plusieurs personnes ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle version de la G-Unit G6 x Reebok, qui avait fait sold out en quelques jours à l'époque. Le modèle était très efficace à l'époque, difficile à dire si ça marcherait aussi bien aujourd'hui, mais c'est possible : la mode ce sont des cycles, et on est en plein revival des années 2000 depuis quelques temps.