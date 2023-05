Le G-Unit subissait des remarques racistes à cause d'Eminem

C'est Tony Yayo qui dévoile l'envers du décor.

Ajourd'hui, Eminem est considéré comme un des plus grands rappeurs de l'histoire du Rap US (dire le plus grand n'aurait pas de sens, au vu des différences entre les époques). Mais à ses débuts, et même après ses premiers succès, Slim Shay a été vu comme une sorte d'anomalie dans le game à cause de sa couleur. Beaucoup de rappeurs se sont mis à essayer de lui balancer des petites piques (sans succès, le gars est trop fort en clash), à lui mais aussi aux rappeurs noirs qui s'affichaient en sa compagnie, comme le G-Unit, entre autres.

Ça n'est un secret pour personne, Eminem était assez proche de G-Unit, puisque 50 Cent lui doit quasiment sa carrière. Fifty l'a toujours défendu, et c'est parfois retombé sur les potos du G-Unit. C'est Tony Yayo, lors d'une interview pour VladTV, qui a révélé cette histoire : "On nous a même appelés n*gres de maison parce qu'on traînait avec lui. The Source, ils ont raconté pas mal de conneries. A ce moment j'ai pensé qu'on lui manquait tellement de respect, merde, qu'est ce que la couleur vient foutre dans la musique? Depuis quand la couleur est importante pour les gens? Je m'en fous de ta couleur ou de ta religion, on vient de New-York, c'est un mélange de tout le monde", a déclaré le rappeur.

"Melle Mel a dit de la merde sur Eminem. Mais Em a plus fait pour moi, pour lui, et pour 50 Cent que n'importe que d'autre dans ma carrière. [...] Tout le monde essaie de lui envoyer des pics, mais il ne serait pas considéré comme un des meilleurs rappeurs de l'histoire si ça n'était pas un génie lyrical. S'il n'avait pas ce truc, les autres ne seraient pas aussi énervés après lui", a ensuite enchaîné Tony Yayo, qui reste un vrai OG, on le voit dans ses paroles.