Un nouveau clip extrait de sa dernière mixtape.

Tony Yayo balance enfin une nouvelle mixtape : "The Loyal". Un projet dévoilé le jour de la Saint-Valentin qui contient 12 morceaux, dont "Clown You When You’re Down". Jeudi 15 février, le rappeur balance un nouvel extrait clippé de son opus, "Banksy Painting". Un titre à l’ambiance bien sombre où Yayo déverse ses rimes sur une production sobre mais vigoureuse.