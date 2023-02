Tony Yayo est de retour avec "Clown When You’re Down"

Un nouveau single extrait de son album à venir, "The Loyal".

Tony Yayo est de retour. Le rappeur de G-Unit a annoncé l’arrivée imminente d’un nouvel album et en dévoile un premier extrait. "I’m back", balance-t-il au début de "Clown When You’re Down". Sur une production signée YBeama, Tony Yayo montre qu’il est toujours bien présent dans le rap game, de l’ambition plein la tête : "J'innove mes rêves sans limites". Un clip accompagne le morceau et montre le pote de 50 Cent prendre du bon temps sur un scooter des neiges au Canada. Si son nouveau projet "The Loyal" n’a pas encore de date de sortie, il devrait voir le jour durant le mois de février.