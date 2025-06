GP EXPLORER 3 : Le rap en tête d'affiche de cette édition !

Des rappeurs vont conduire la F4 et des concerts sont prévus pendant tout le week-end.

C’est officiel, Squeezie vient de lancer le week-end tant attendu de son troisième et dernier GP Explorer ! Une édition qui promet d’être mémorable non seulement pour les passionnés de sport automobile, mais aussi pour les fans de rap. Oui, vous avez bien lu : cette année, le GP Explorer met les gros moteurs… et les grosses prods à l’honneur !

Déjà l’an dernier, le rap s’était fait entendre sur la piste avec la présence de SCH, Soso Maness, Kekra et Mister V parmi les pilotes. En 2025, le S et Yvick seront de retour, mais ils ne viendront pas seuls.

Grande surprise côté paddock : PLK rejoint l’écurie de Mister V. Connu pour être un fou de “gova”, le rappeur du 92 va devoir prouver qu’il est aussi à l’aise sur le circuit Bugatti du Mans que derrière un micro. Un défi qu’on a hâte de voir !

Et ce n’est pas fini… Squeezie a réservé une douzième équipe surprise pour clore sa Line-Up de pilotes. On y retrouvera le streameur Anyme023, en pleine ascension sur Twitch, mais aussi le jeune rappeur Houdi, qui rejoint l’événement à la surprise générale. Une Line-Up 5 étoiles qui mêle vitesse et bangers.

Mais le GP Explorer 3, ce n’est pas seulement de la course : ce sera aussi un véritable festival de rap avec deux soirées de concerts exceptionnelles les vendredi 3 et samedi 4 octobre.

Le 3 octobre, préparez-vous à un déluge de hits avec SDM, VALD, SCH, Vladimir Cauchemar et Joyca. Un mix explosif de trap, de basses surpuissantes et d’énergie scénique.

Le 4 octobre, c’est au tour de Theodora (l’artiste montante du moment), Gazo, Tiakola et Myd de prendre le relais. Une programmation digne des meilleurs festivals de l’été, en plein cœur du Mans !

Avec cette édition, Squeezie prouve une fois de plus que le rap a toute sa place dans le monde du divertissement grand public. Des bolides à la scène, il n’y a qu’un pas, et cette année, il est franchi à toute allure.