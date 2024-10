Le nouveau projet fou de Soso Maness !

Un événement inédit qui pourrait se faire au vélodrome !

Soso Maness discret dans la musique !

Bien que sa carrière dans la musique est mis en retrait, malgré un court retour pour l'album du collectif 100% marseillais "13'Organisé II", Soso Maness est très actif dans différents secteur. L'artiste est à l'affiche du film "Challenger" et continue son ascension dans le cinéma, et également le domaine du stream et notamment sur Twitch. En ce moment, il enchaine les idées pour trouver des nouveaux concepts, notamment un projet de faire passer le détecteur de mensonge aux rappeurs :

"Les gars, j’ai une très très bonne nouvelle. J’ai trouvé le détecteur de mensonges, ça y est c’est bon. J’ai demandé à Kameto, il m’a répondu, il m’a donné le numéro du mec ça y est. Soso Maness détecteur de mensonges bientôt sur Twitch. Prévenez tous les rappeurs que je veux que tout le monde le fasse. Maintenant je veux que tout le monde le fasse."

Un classico entre rappeurs, streameurs et légendes du foot

Mais le rappeur a encore pleins d'idées en tête ! En effet, en live avec le producteur et streameur Naskid, l'interprète de "Zumba Cafew" a confié vouloir organisé un match de foot Paris vs Marseille avec des légendes du foot, des rappeurs et des streameurs ! Un beau projet qui n'est pas faisable pour l'instant étant donné les coûts importants d'un tel événement. Néanmoins, c'est un projet qui reste en tête pour Soso Maness :

"Ecoute bien. Demain, on a l’opportunité de faire un truc : le Vélodrome. Trois légendes de Paris (Ronaldinho, Pauleta et Ljuboja), en face Drogba, Niang, Cissé. Ensuite, trois rappeurs et trois rappeurs, ou quatre rappeurs et quatre rappeurs. Et après, quatre streamers et quatre streamers. Classico Organisé. J’ai pas les moyens pour pouvoir le faire, il faut que je trouve des sponsos c’est chaud. Mais c’est vrai que ça serait incroyable. Pour une association, récuperer un peu d’oseille."