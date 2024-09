13'Organisé te montre ce qu'est le "Mental 13"

Avec TK, So la Zone, Missan, YL, Jul, Soso Maness, Kamikaz, et Elams.

Plus que quelques jours avant la sortie du nouvel album de groupe 100 % marseillais, "13'Organisé". L'équipe est de retour et elle est énervée, comme elle le montre dans leur tout nouveau clip, "Mental 13". Un clip dans lequel on retrouve pas mal de gros rappeurs du 13, notamment TK, So la Zone, YL, Jul, Soso Maness, Missan, Kamikaz, Elams. Au programme, ça chante autant que ça kicke, et plutôt bien, toujours sous le soleil. Musicalement, on va dire que le titre se palce exactement au milieu entre "Sous le soleil" et "Bande Organisée 2". On vous laisse checker tout ça !