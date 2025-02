Houdi découpe dans "Ribéry"

Nouveau clip pour le rappeur du 77, avant son Zénith de Paris le 8 mars prochain !

Houdi continue à prendre de l'ampleur dans le rap game, et c'est bien normal : sa proposition sort du lot, lui qui maîtrise aussi bien la mélodie, le kickage, que le côté visuel de la musique, dont les clips sont toujours un incontournable aujourd'hui. Alors qu'il s'apprête à enflammer le Zénith de Paris le 8 mars prochain, il ne pouvait pas se pointer sur scène sans nouveauté, lui qui a sorti son dernier projet en septembre 2024. Cest désormais chose faite : il vient de dévoiler le clip de "Ribéry", un tout nouveau titre, dans lequel le rappeur du 77 a complètement laissé tomber la mélodie pour découper à fond. Le tout, sur une isntru un peu oppressante, et accompagné par un clip en noir et blanc assez remuant, et rempli de cagoules. Un titre bien street et bien réussi, on valide! Et vous ?