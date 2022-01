Jul présente sa collab avec Reebok !

Une nouvelle collection qui s'annonce lourde.

L'influence de Jul dans le rap actuel est tellement énorme qu'elle est difficilement mesurable. Mais au delà de sa musique avec ses rythmes sis particuliers et identifiables facilement, Jul a changé le game, dans le rap, mais aussi dans les sapes. Retour au milieu des années 2010 : l'épidémie de maillots fluo "de la Thaïlande" a touché toute la France en partant de Marseille. Avec une image qui est donc solide dans le streetwear, le J vient de dévoiler une toute nouvelle collection en collaboration avec Reebok.

Cette fois, le style de la collection est directement inspiré du motorsport, dont Jul est un grand amateur, lui qui adore lever son "KX en Y". D'ailleurs, le nom de certains modèles, comme les shoes notamment, font directement référence à des titres classiques de Jul. Pour ce qui est du haut, on a différents modèles de vestes, elles aussi dans un design qui se rapproche de celui des sports motorisés, ce qui est la ligne directrice de la capsule.

On a donc deux paires de sneakers, un ensemble survêtements, deux t-shirts, une casquette, des chaussettes, sans oublier, évidemment, les inévitables claquettes Rebook x D&P, pour préparer l'été de la meilleure des manières. La capsule est déjà disponible depuis le 24 janvier, mais on imagine que plusieurs modèles ont déjà été raflés par les fans les plus hardcore de Jul. En tout cas, l'OVNI continue à exporter sa marque et son image avec succès. On espère que cette expérience sera renouvelée !