Leto, Jul, Gazo : qui sont les rappeurs les plus invités en feat ?

Qui était au top des collab en 2021 ?

La fin d'une année et le début d'une autre entraînent forcément des bilans en tout genre... Un média français a pensé à dresser le classement des rappeurs les plus invités en featuring sur l’année passée. Et à ce jeu, c'est encore Leto qui s'empare de la première place.

RapMinerz y a pensé et a dévoilé il y a peu un joli et grand récapitulatif de l'année 2021.On y retrouve ce fameux classement des rappeurs qui ont le plus été appelés à collaborer avec d'autres. Sans surprise, Leto se positionne une fois de plus (c'était déjà le cas l'année précédente), en toute première position. En effet, même avec son album "17%", sorti en septembre dernier, le rappeur du 17e arrondissement de Paris a tout de même trouvé le temps de répondre présent sur 30 morceaux ne lui appartenant pas, dans lesquels il a amené sa vibe si particulière.

Da Uzi se défend très bien aussi avec ses 26 collaborations qui le propulsent directement à la 2ème place de ce classement. Enfin, last but not least comme diraient les Américains, Gazo occupe la troisième place (il a été invité sur 25 morceaux). Jul et Guy2Bezbar complètent le top 5. Il est intéressant de noter que chacun a un univers bien particulier qui apporte forcément un plus à ceux qui les invitent et cela donne toujours de très bonnes collaborations. Espérons que cela soit aussi intéressant en 2022 !

Le Top 5 est à découvrir juste en dessous :