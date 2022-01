Jul, Ninho et Orelsan sont les artistes les plus écoutés en 2021 !

Le rap est bien la musique n°1 !

Il est loin le temps où le rap était considéré comme une "sous-culture" par certains candidats à l'élection présidentielle... Aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée en France et ce n'est pas nous qui le disons mais les chiffres et pas n'importe lesquels, ceux du SNEP qui vient de dévoiler le classement des projets les plus vendus en 2021 en comptabilisant à la fois le streaming, les ventes physiques et les téléchargements. Et le rap français se taille la part du lion avec 5 albums parmi les plus vendus de l'année dans le top 10.

Et c'est évidemment Orelsan qui tout explosé avec "Civilisation" qui mène le bal. SCH est 4e avec "Jvlivs II", Damso 5e avec "QALF", Jul 8e avec "Demain ça ira" et Soprano 10e avec "Chasseur d'étoiles".