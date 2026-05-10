Drake : Views, 10 ans après, l’album qui a redéfini le son mondial

Dix ans après sa sortie, Views de Drake s’impose comme un classique incontournable du rap moderne, entre domination commerciale, révolution du streaming et influence globale sur les sonorités actuelles.

Sorti le 29 avril 2016, Views, quatrième album studio de Drake, a célébré son dixième anniversaire il y a quelques jours. À l’époque, le projet avait suscité des réactions contrastées, notamment en raison de sa longueur et de son approche hybride. Mais avec le recul, il est désormais considéré comme un tournant majeur dans l’histoire récente du hip-hop.

Dès sa sortie, Views s’impose comme un mastodonte commercial. L’album dépasse le million d’unités vendues en première semaine, un exploit rare, et domine le classement Billboard 200 pendant 13 semaines non consécutives. Ce succès s’inscrit aussi dans une mutation profonde de l’industrie : le projet devient l’un des symboles de l’explosion du streaming, accumulant des milliards d’écoutes et contribuant à redéfinir les standards de consommation musicale.

Au-delà des chiffres, l’impact artistique du projet est tout aussi déterminant. Avec des titres comme One Dance ou Controlla, Drake fusionne hip-hop, dancehall, afrobeats et R&B, contribuant à populariser un son global qui domine aujourd’hui les charts internationaux. Ce mélange des influences a ouvert la voie à une nouvelle génération d’artistes, brouillant les frontières entre les genres.

L’album marque également une évolution dans la manière de concevoir un projet rap. En plaçant 20 titres dans le Billboard Hot 100 dès sa première semaine, l’artiste impose un modèle adapté à l’ère numérique, où volume, replay value et performance en streaming deviennent centraux.

Enfin, Views se distingue par sa dimension personnelle et conceptuelle. Inspiré par sa ville natale de Toronto, l’album suit une progression émotionnelle liée aux saisons, alternant introspection et morceaux plus accessibles.

Dix ans plus tard, Views apparaît à la fois comme une photographie de son époque et comme une matrice du son contemporain. Un projet d’abord débattu, devenu avec le temps une référence incontournable du rap mondial.