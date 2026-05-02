Akademiks s'en prend aux médias qui hypent le retour de Drake avec "ICEMAN"

Alors que Drake s'apprête à sortir son nouvel album solo ICEMAN le 15 mai prochain — son premier projet depuis For All The Dogs en 2023 — la tension monte, mais pas forcément là où on l'attendait.

DJ Akademiks, toujours fidèle au poste quand il s'agit de défendre le rappeur de Toronto, a profité de son dernier stream pour recadrer sévèrement le milieu du hip-hop. Son constat est simple : une partie des médias fait preuve d'une hypocrisie totale.

Le retour de la veste pour certains médias ?

On se rappelle tous de l'énorme clash avec Kendrick Lamar il y a deux ans. À l'époque, après la défaite perçue de Drizzy, une grande partie de la presse spécialisée n'avait pas loupé l'artiste, critiquant ses moindres faits et gestes. Mais aujourd'hui, changement d'ambiance : à l'approche de ICEMAN, l'enthousiasme semble être revenu de manière suspecte dans certains cercles.

Pour Ak, c'est un "180 degrés" purement cynique. Il accuse les journalistes et les influenceurs qui ont autrefois descendu Drake de retourner leur veste aujourd'hui, uniquement pour essayer de revenir dans les bonnes grâces de la star.

"Restez de ce côté-là"

Akademiks n'y est pas allé de main morte : pour lui, cette soudaine excitation est totalement vide de sens. Il estime que cela montre à quel point les médias hip-hop sont en réalité désespérés et dépendants du succès de Drake pour faire leurs chiffres. Son message est clair : ceux qui ont voulu enterrer le rappeur après le beef avec Kendrick feraient mieux de rester sur leur position au lieu de gratter de la hype maintenant.

À deux semaines de la sortie de ICEMAN, Drake a l'occasion de reprendre son trône, mais il semblerait que tout le monde ne soit pas invité à la fête. Rendez-vous le 15 mai pour voir si le projet mettra tout le monde d'accord.