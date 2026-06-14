Alors que Sean Combs attend son procès et fait face à de potentielles nouvelles inculpations en Californie, une plainte supplémentaire vient alourdir son dossier judiciaire. Un homme se présentant sous le nom de John Doe accuse le mogul du hip-hop de l'avoir agressé sexuellement lorsqu'il était enfant acteur, en 2007.

Les déboires judiciaires de Sean "Diddy" Combs continuent de s'accumuler. Une nouvelle plainte civile a été déposée contre le producteur et homme d'affaires, révèle TMZ. Le plaignant, dont l'identité est protégée sous le pseudonyme John Doe, affirme avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de Combs alors qu'il était encore mineur.

Une rencontre dans les collines de Hollywood

Selon les éléments rapportés, les faits remonteraient à 2007. Le plaignant, alors jeune acteur en début de carrière, aurait croisé Sean Combs lors d'un événement de networking organisé dans les Hollywood Hills. Le magnat l'aurait alors invité à s'isoler, sous prétexte d'évoquer de potentielles opportunités professionnelles.

C'est lors de cette rencontre en privé que l'agression se serait produite. John Doe décrit des attouchements, puis des actes sex*els commis par Combs malgré son malaise exprimé verbalement. Après les faits, Combs lui aurait simplement indiqué qu'il le recontacterait si des opportunités se présentaient, avant de quitter les lieux. Le plaignant dit être parti peu après.

Les agents visés également

Au-delà de Combs lui-même, la plainte prend également pour cible les agents qui géraient à l'époque la carrière du jeune acteur. John Doe estime qu'ils avaient l'obligation de le protéger contre ce type de prédateur. Il réclame des dommages et intérêts d'un montant non précisé à l'encontre de Combs et de ces représentants professionnels.

La défense de Diddy dément fermement

Du côté de l'entourage de Sean Combs, la réaction ne s'est pas fait attendre. Son représentant, Juda Engelmeyer, a catégoriquement rejeté les accusations, les qualifiant de mensongères et d'absurdes. Il a affirmé que Combs n'avait jamais agressé sexuellement qui que ce soit, mineur ou non, et que ces allégations seraient réfutées comme les précédentes. Le porte-parole a également sous-entendu que le plaignant chercherait à profiter d'un contexte judiciaire favorable, encouragé selon lui par des avocats spécialisés dans les préjudices corporels.

Cette nouvelle procédure s'inscrit dans une série de poursuites civiles auxquelles Combs doit faire face en parallèle de son affaire pénale fédérale, dans laquelle il a plaidé non coupable à l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui.