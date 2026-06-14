P. Diddy : de nouvelles accusations impliquant Cassie relancent l’affaire !

De nouveaux documents judiciaires relancent les accusations autour de Diddy et Cassie. Un ancien escort affirme que la chanteuse aurait fait une overdose lors d’une soirée.

Le feuilleton judiciaire autour de P.Diddy continue de s’alourdir avec de nouvelles accusations relayées par des documents obtenus par la presse américaine. L’ancien escort Clayton Howard affirme que Cassie aurait fait une overdose de GHB lors d’un présumé "freak-off", qui aurait eu lieu dans le cadre des événements évoqués dans plusieurs plaintes civiles.

D'après une requête déposée le 29 mai devant un tribunal fédéral, ces accusations visent à empêcher le rejet d’une plainte civile de 20 millions de dollars. Howard s’appuie sur des éléments issus du procès pénal de Diddy et affirme que certains faits auraient déjà été établis par des témoignages, notamment un incident survenu dans un motel des Hamptons.

De nouvelles révélations

Les documents indiquent que Cassie aurait perdu connaissance après avoir consommé du GHB avant de reprendre ses esprits sous une douche. Diddy aurait alors été décrit comme "en panique" à l’extérieur de la pièce. Après cet épisode, la chanteuse aurait repris contact avec un proche de son entourage, avant que les événements ne se poursuivent.

Ces accusations s’ajoutent à une plainte déposée en 2025, où Clayton Howard accuse l’ex-couple d’implication dans une affaire s’étalant sur plusieurs années. Il affirme aussi avoir été engagé via une agence d’escortes, des faits toujours contestés.

Pour l’instant, Cassie Ventura et les représentants de Diddy n’ont pas réagi. Le producteur, actuellement incarcéré, fait toujours face à plusieurs procédures et tente d’obtenir une réduction de peine.