Pirates des Caraïbes 6 : Johnny Depp pourrait enfin reprendre le rôle de Jack Sparrow !

Par La rédaction

Jack Sparrow pourrait-il bientôt reprendre la barre du Black Pearl ? Alors que les fans de la saga Pirates des Caraïbes attendent depuis plusieurs années le retour du célèbre pirate, une nouvelle information vient raviver l'espoir.

Jack Sparrow pourrait-il bientôt reprendre la barre du Black Pearl ? Alors que les fans de la saga Pirates des Caraïbes attendent depuis plusieurs années le retour du célèbre pirate, une nouvelle information vient raviver l'espoir. Johnny Depp serait actuellement en discussions pour retrouver son rôle emblématique dans le sixième volet de la franchise.

Johnny Depp de nouveau à bord ?

Depuis la sortie de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar en 2017, l'avenir de Jack Sparrow reste incertain. Le personnage incarné par Johnny Depp est pourtant devenu indissociable de la saga, au point que son éventuel retour fait régulièrement l'objet de nombreuses rumeurs.

Cette fois, les choses semblent toutefois plus concrètes. Le producteur Jerry Bruckheimer travaille toujours sur le projet et des discussions auraient été engagées avec Johnny Depp afin d'envisager son retour.

Une perspective forcément très commentée, alors que la relation entre l'acteur et Disney s'était fortement tendue ces dernières années.

Une nouvelle aventure pour la franchise

Le sixième épisode de Pirates des Caraïbes est toujours en développement et pourrait également s'appuyer sur une nouvelle génération de personnages. Margot Robbie avait notamment été annoncée autour d'un projet lié à la franchise, laissant imaginer une évolution importante de l'univers des pirates.

Mais pour les fans, une question reste au centre de toutes les discussions : Jack Sparrow sera-t-il de la partie ?

Si Johnny Depp accepte de revenir, son personnage pourrait ne plus être le protagoniste principal, mais plutôt apparaître dans un rôle secondaire permettant de faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération.

Un retour qui ferait énormément parler

Le retour de Johnny Depp serait évidemment un énorme coup médiatique pour Pirates des Caraïbes. Depuis près d'une décennie, les fans réclament le retour de l'acteur dans son costume de pirate, avec son célèbre humour décalé et ses répliques devenues cultes.

Pour l'instant, rien n'est encore officiellement signé et aucune date de sortie n'a été annoncée. Il faudra donc patienter avant de savoir si Jack Sparrow reprendra réellement la mer.

Une chose est certaine : si Johnny Depp remonte à bord du Black Pearl, les réseaux sociaux risquent de trembler.