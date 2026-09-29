Avec la sortie de son album "WpointM", Tiakola a frappé un grand coup et il se hisse même à la première place mondiale des classements Spotify.

Il est clairement la plus grosse sortie rap français du mois de septembre, et de très loin : Tiakola est venu secouer la concurrence un peu endormie, avec son album "WpointM" qui est sorti le 25 septembre. Un projet teasé de longue date, auquel est venu s'ajouter une tournée en Afrique, un continent qui est d'ailleurs au cœur de l'album, très influencé musicalement. Un disque cohérent, avec pas mal de sons très dansants qui semblent trouver leur public, si on en juge par les chiffres de démarrage très solide, que ce soit en France ou dans le monde.

Car oui, Tiakola est lentement, mais sûrement, en train de devenir un artiste international, lui qui était numéro 1 dans 11 pays différents 24h après la sortie de son album. Et maintenant que le weekend est bel et bien terminé, on a eu droit à quelques autres informations concernant l'excellent démarrage de "WpointM". Notamment le fait que son album a réalisé le meilleur démarrage mondial de la semaine sur Spotify, avec au total 13,2 millions de streams à travers la planète entière, entre le 25 et le 27 septembre.

Une belle performance, qui le place devant Tinashe, Linkin Park et d'autres artistes assez prestigieux, même s'il n'y avait pas d'immense star pour lui faire concurrence ce weekend. On le félicite pour ces très beaux chiffres, qui devraient le faire certifier assez rapidement, et surtout pour le morceau avec Niro, clairement la belle surprise du projet.