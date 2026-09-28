Tiakola réalise un énorme démarrage avec son album "WpointM"

Tiakola dévoilait son nouvel album "WpointM" vendredi 25 septembre, et les premiers chiffres qui sont tombés sont excellents : on dirait bien que le pari est réussi.

Faire des grosses ventes en 2026 dans le rap français, ce n'est plus si facile. Des tauliers de l'industrie comme Booba l'ont appris à leurs dépens, et même Ninho a ressenti une "petite baisse" avec "MILS 4" en début d'année. Seul PLK semble battre des records en 2026, mais avec des procédés discutables (packs place de concert + album). Mais une grosse sortie est venue rythmer ce mois de septembre : Tiakola qui a dévoilé son projet "WpointM" vendredi dernier, et dont le démarrage est excellent pour le moment.

Les chiffres "midweek" devraient tomber dans la journée, mais en attendant, on a déjà les chiffres des premières 24h d'exploitation et ils sont excellents. Le samedi, Tiakola cumulait déjà 3,18 millions de streams en 24h sur son album "WpointM", ce qui en fait le 2ème meilleur démarrage de sa carrière solo, derrière "BDLM vol1". Il s'agit également du 3ème meilleur démarrage de l'année dans le rap français, derrière "MILS 4" de Ninho et "Grand Garçon" de PLK.

🚨TIAKOLA vient de réaliser le 2ÈME MEILLEUR DÉMARRAGE de sa CARRIÈRE et le 3ÈME MEILLEUR DÉMARRAGE de L’ANNÉE avec son NOUVEL ALBUM « WPOINTM » ! 🤯



+3,18M de STREAMS en 24H 📈



🥇NINHO - MILS 4 : 5,89M streams en 24h

🥈PLK - Grand Garçon : 4,8M streams en 24h

🥉🆕 TIAKOLA -… pic.twitter.com/XOQxJ0ofiB — Rvpfr (@rvpfr__) September 26, 2026

Autre performance notable autour de l'album, Tiako a réussi à placer tous les titres de son album dans le Top 100 des singles Spotify, dont 14 titres sur 17 dans le top 50. Pour l'instant, son morceau le mieux classé est "Mélo Décalé", à la deuxième place, derrière "Fille à papa" de La Rvfleuze et Vacra. Tiakola a aussi réussi à hisser son album au sommet des tops streaming dans 11 pays différents, dont beaucoup de pays d'Afrique, ce qui montre que l'artiste a une véritable portée internationale.

Bref, on peut dire que le projet se porte très bien et qu'il devrait encore ouvrir quelques portes supplémentaires à l'artiste !