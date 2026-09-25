Tiakola boycotte Youtube pour son clip "Caméléon"

Tiakola a décidé de sortir un clip uniquement sur Twitter, "Caméléon", pour protester contre la non monétisation par la plateforme de certains contenus postés depuis le continent africain. Un acte qui pourrait faire des émules.

Il est l'homme du moment dans le rap français : tout le monde a retenu son souffle en attendant la sortie de l'album de Tiakola. Le rappeur du 93 a même gâté ses fans avec une sorte de "préface" pour son projet, sortie hier, complètement par surprise, mais désormais ça y est : "WpointM" est là et le projet va cartonner, c'est certain. Tout le monde l'attend, tout le monde va en parler, les premiers extraits sont forts, mais ici, on va vous parler de cet engagement inattendu pris par l'artiste : il a décidé de poster un clip uniquement sur Twitter, pour protester contre une politique de Youtube un peu particulière.

Le clip s'appelle "Caméléon", et il est extrait de l'album qui vient de sortir aujourd'hui. Un clip qui rend hommage à l'Afrique, et plus particulièrement au Congo, en mélangeant rap, gospel, quelques touches de rumba congolaise. Visuellement, la vidéo est une réussite, avec énormément de références à des éléments culturels forts de son pays d'origine, on sent que tout ça a été très réfléchi. Mais au-delà du visuel et du morceau, extrêmement réussis, c'est aussi le message qui se cache derrière qui nous intéresse.

Car le clip n'a pas été posté sur Youtube, mais bien sur Twitter, où il cumule d'ailleurs plus de 3 millions de vues à l'heure où on écrit ces lignes. Et tout ça correspond à une démarche lancée par l'artiste, qu'on peut résumer ainsi : "Monétisez les clips afro francophones". Un message visible sur sa chaîne Youtube officielle, qui dénonce le fait que sur les 55 pays d'Afrique, seuls 13 états sont éligibles à la monétisation, dont 4 francophones, sur la célèbre plateforme vidéo. Un manque à gagner considérable pour les artistes, et même les créateurs de contenus africains en général, qui pourrait clairement changer la donne pour des milliers d'africains qui veulent se lancer sur Youtube.

Un combat de Tiakola qu'on valide entièrement, pour lequel on lui envoie toute la force possible.