Alors qu'on est à quelques jours de la sortie du nouvel album de Tiakola, le rappeur vient d'annoncer qu'il allait organiser une "parking party" pour le découvrir dans plusieurs villes de France !

Les artistes avec une vision l'ont compris depuis longtemps : la manière dont vous sortez votre album a aujourd'hui au moins autant d'importance que l'album lui-même. On se rappelle par exemple de l'incroyable campagne de promo autour de l'album de PNL, mais aussi, plus récemment, de "ICEMAN" avec Drake. Et cette semaine, c'est Tiakola qui nous prépare quelque chose de spécial autour de la sortie de son album "WpointM", prévue pour le 25 septembre : une "parking party" dans plusieurs grosses villes de France !

Mais qu'est ce qu'une "parking party" ? C'est comme une release party, ou une session d'écoute avant la sortie officielle de l'album, mais sur un parking. Le message posté par Tiakola précise que vous pouvez même venir avec votre voiture pour y assister, et que l'émission sera accessible en FM (on ne sait pas trop comment pour le moment). L'évènement aura lieu le jeudi 24 septembre à partir de 20h, à Lille, Paris, Rennes, Lyon, Marseille, et Toulouse, et on imagine que Tiako' pourrait être présent à au moins une d'entre elles.

Une manière très originale de faire découvrir son album, et surtout de rassembler les fans autour d'un évènement commun afin de créer des souvenirs particuliers avec cette sortie. Evidemment, la contrepartie, c'est que l'album doit absolument être à la hauteur. Mais on fait confiance à Tiakola pour proposer quelque chose de lourd, depuis le temps qu'il prépare son retour !