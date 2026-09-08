Tiakola annonce une grosse tournée africaine de 8 dates !

Par Remi Gene

Il se passe quelque chose d'historique dans le rap français, avec Tiakola qui s'envole direction l'Afrique pour une série de 8 dates, qui s'annoncent bouillantes.

L'Afrique a repris une place centrale dans le rap français, qu'il s'agisse des rythmiques, des mélodies, mais aussi des codes vestimentaires, avec beaucoup de couleurs, qu'on a pu voir dans les clips ou dans les pochettes d'albums ces dernières années. Les artistes n'hésitent plus à faire honneur à leurs origines, en incluant des éléments venus du bled dans leur musique, à l'image d'un Gradur avec son projet Congo par exemple (qu'on attend fort). Mais aussi Tiakola, évidemment, lui dont beaucoup de morceaux sont teintés de rumba congolaise. Et aujourd'hui, l'artiste a décidé d'annoncer une belle tournée sur le continent africain, avec 8 dates prévues en 2026/2027.

C'est une annonce qui arrive de manière un peu surprenante, via le compte Instagram de l'artiste. Alors que l'arrivée de son nouvel album "WpointM" est imminente, il en a d'ailleurs dévoilé la tracklist il y a quelques jours, il va dans la foulée s'envoler direction l'Afrique avec 8 dates prévues dans 8 pays différents, et toutes comprises entre le 5 décembre 2026, et le 4 janvier 2027. Une tournée "courte", mais qui promet d'être intense, au vu des accueils très chaleureux réservés en général par le public des différents pays d'Afrique. Il faut dire aussi que les stars européennes ou américaines qui décident de s'y rendre pour faire des tournées ne sont pas encore assez nombreuses, même si la tendance semble être en train de changer ces dernières années.

Tiakola se rendra donc au Maroc, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal et au Cap Vert, tout ça, alors qu'il viendra de sortir son album, album qu'il n'aura pas encore présenté sur scène en France : voilà qui promet des images de fou avec son public lors de sa tournée africaine. Vraiment une très bonne nouvelle pour la musique, maintenant, il ne lui reste plus qu'à mettre une fois de plus tout le monde d'accord avec son album extrêmement attendu.