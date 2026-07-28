Par Remi N

Le tube de l'été est peut-être là, et il s'approche à grands pas : Tiakola et Triangle des Bermudes vont s'associer le temps d'un morceau, qui va sortir prochainement. Un extrait a d'ailleurs déjà été publié.

Vous avez sûrement remarqué, on est en plein dans l'été et du coup les rappeurs se battent pour savoir qui sortira le plus gros hit de l'été. Et à ce jeu-là, ces dernières années, certains se sont démarqués du reste du rap français : Tiakola, évidemment, Ninho, Soolking et quelques autres. Mais aussi le collectif Triangle des Bermudes, qui a connu une véritable explosion l'année dernière avec "Charger" et qui enchaîne les succès depuis. Tenez-vous prêts, car Tiakola a justement appelé Triangle des Bermudes en renfort pour un featuring à sortir prochainement !

Deux des plus gros hitmakers du rap français, Tiakola et le collectif Triangle des Bermudes, qui unissent leurs forces pour un morceau en plein été, forcément, ça promet de très gros chiffres. Et pour ceux qui pensent que les artistes pourraient nous surprendre avec un morceau moins mélo, plus violent, vous faites évidemment fausse route. Un extrait de presque une minute a été publié sur les réseaux sociaux, et on y trouve exactement les ingrédients auxquels on pourrait s'attendre.

A savoir, beaucoup de sonorités africaines, avec quelques notes de rumba congolaise notamment, et beaucoup de mélo dans la voix, mais dans les paroles, on reste sur quelque chose d'un peu street, puisque ça nous parle de mecs qui tiennent le bitume et de dettes. Le tout, dans une bonne humeur et une joie communicatives, bref, le morceau va probablement être un très gros succès. On n'a pas de date de sortie pour le moment, mais on imagine que ça ne va pas tarder !