Par La rédaction

Quatre ans après sa sortie, MÉLO continue d'écrire son histoire. Le premier album solo de Tiakola vient de franchir la barre symbolique du milliard de streams sur Spotify, un exploit rarissime pour un projet de rap français.

Un premier album devenu un classique

Sorti en mai 2022, MÉLO marquait les débuts en solo de Tiakola après son aventure avec le groupe 4Keus. Dès sa sortie, le projet s'était hissé en tête des classements français, porté par une formule mêlant rap, R&B, afro et mélodies chantées, devenue la signature de l'artiste.

Avec des morceaux comme "Gasolina" avec Rsko, "Si j'savais", "M3LO", "La clé" ou encore "Coucher de soleil", l'album a rapidement trouvé son public et s'est imposé comme l'un des projets les plus marquants de sa génération. Plusieurs titres cumulent aujourd'hui des dizaines, voire plus de cent millions d'écoutes sur Spotify.

Une performance historique

Dépasser le milliard de streams pour un seul album reste un exploit extrêmement rare dans le rap francophone. En atteignant ce seuil symbolique, Tiakola rejoint un cercle très fermé et devient le septième rappeur français à réaliser une telle performance avec un projet.

Cette longévité témoigne de l'impact de MÉLO, qui continue d'être massivement écouté plusieurs années après sa sortie. L'album s'était déjà distingué en devenant l'un des premiers albums les plus streamés de l'histoire du rap français sur Spotify, confirmant son statut de référence.

Tiakola confirme son statut

Depuis MÉLO, Tiakola n'a cessé de renforcer sa place parmi les artistes les plus populaires de la scène française. Son album commun "La mélo est gangx" avec Gazo a rencontré un immense succès, avant qu'il ne poursuive son évolution avec son propre label M3LO World et de nouveaux projets qui lui ont permis d'élargir encore son public.

Avec ce nouveau record, Tiakola prouve une nouvelle fois que son premier album n'était pas un simple succès du moment. MÉLO s'impose désormais comme l'un des projets les plus marquants de l'histoire récente du rap français, et son influence continue de se faire sentir bien au-delà de sa date de sortie.