Booba : son compte Instagram désactivé, bientôt la partie 2 de "Blanco Nemesis" ?

Par Remi N

Coup de théâtre ce weekend, avec la disparition du compte Instagram de Booba, "Piratefinal". Nouvelle censure frappant le Duc, ou stratégie commerciale en vue de sortir "Blanco Nemesis part. 2" ?

Les réseaux sociaux et le rap français, ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour. Mais depuis une bonne dizaine d'années maintenant, un rappeur avait montré qu'il était possible de maîtriser les codes des réseaux pour en faire un outil utile dans la carrière d'un rappeur. Cet artiste, c'était Booba, mais ça a rapidement dérapé malheureusement : multiples plaintes pour harcèlement, fermeture d'un premier compte Instagram, puis d'un compte Twitter. Et maintenant, c'est son second compte Instagram, Piratefinal qui se retrouve désactivé : censure ou stratégie ?

Un timing qui est plutôt étrange, puisque Booba n'avait a priori insulté personne, ou du moins, rien qui ne nécessite l'intervention de la justice ou de la censure, ces dernières semaines. On pense donc, ici à la rédaction, qu'il s'agit d'une stratégie de communication, dans le but de sortir prochainement la partie 2 de "Blanco Nemesis", dont on entend parler depuis plusieurs semaines maintenant. Car son compte Twitter avait lui aussi été désactivé quelques temps avant la sortie de la partie 1, et ce serait étonnant qu'il s'agisse d'un simple hasard.

Au-delà de la stratégie musicale, il faut aussi observer que Booba a beaucoup plus de fans/followers sur son compte TikTok, seul compte qu'il lui reste désormais sur les réseaux sociaux, que sur Instagram. De plus, TikTok est une plateforme qui est très efficace pour rendre un morceau ou un artiste viral, via les trends que tout le monde connaît désormais. On ne serait donc pas étonnés d'avoir droit à une grande annonce de la part du Duc dans les semaines qui viennent. Par contre, on préfère le prévenir : les normes sont bien plus strictes sur TikTok, la plateforme a le ban très facile !