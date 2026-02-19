Booba : son compte Twitter supprimé, que prépare-t-il ?

Alors qu'il est en pleine promotion pour son morceau "Seychelles", Booba vient encore une fois de faire le buzz en supprimant son compte Twitter, juste après son clash avec Inxotag. Coïncidence ?

C'est le feu en ce moment sur les réseaux, sociaux, ça crame de partout et comme bien souvent, Booba n'y est pas étranger. Le boss du 92i continue de faire régner la terreur, notamment sur Twitter où, jusqu'à hier, il s'attaquait à tout le monde. Theodora, Theodort, Vald, Alkpote, Rohff, Jul, Didi B, et même Inoxtag, tout le monde y passe. Mais tout ça, c'est désormais terminé : le Duc a quitté Twitter, de manière aussi subite qu'inattendue. Et ça cache probablement quelque chose...

Booba avait pourtant déclenché un sacré buzz, en démarrant une embrouille avec Inoxtag. Une embrouille qui ne s'est peut-être pas terminée comme il l'attendait, puisque la réponse d'Inox, qui a tourné en ridicule le dernier single de Kopp, "Seychelles", a finalement fait plus de buzz que le tacle de Booba. Mais après ça, le Duc a pris une décision radicale : quitter Twitter, comme il l'a annoncé en story via son compte Instagram :

C'est pas Twitter qui me quitte.

Une phrase qui fait évidemment référence à sa célèbre rime dans "DKR", un des morceaux les plus cultes de Booba. Il y a très peu de chances que ce départ de twitter soit dû à ce clash qui semble perdu (pour le moment...) face à Inxotag. Peut-être que B2O fait face à d'autres soucis juridiques, lui qui a déjà été condamné à cause de ses attaques sur les réseaux sociaux, parfois qualifiées de harcèlement de la part de la justice. Ou peut-être, et on penche plus pour cette solution, que ce départ de Twitter est motivé par la sortie prochaine de "Blanco Nemesis" ou d'autres projets. Car c'est une pratique assez courante dans l'industrie musicale, de faire le vide sur ses réseaux sociaux avant de sortir un gros projet. En tout cas, on va clairement y perdre en divertissement...