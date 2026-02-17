Booba allume Théodort, Didi B, Vald et menace Alkpote !

Pas de pitié pour la concurrence. Booba est rentré de weekend et il en a profité pour balancer de gros taquets à Théodort, Didi B, Vald et Alkpote.

En ce moment, Booba a recommencé à faire régner la terreur du le rap français. Et il a une bonne raison à ça, comme souvent avec lui : il va bientôt sortir "Blanco Nemesis", et occupe donc l'espace médiatique histoire que son nom reste bien installé dans la tête des gens avant la sortie du projet. Et pour ça, quoi de mieux qu'insulter la terre entière pour finir en top tendance sur Twitter ? Du coup, depuis 2 jours, le Duc allume tout le monde : Didi B, le youtubeur Théodore, Vald et il menace même Alkpote !

Quand il se prend au sérieux c’est vraiment faible. Y sort quand Paris s’endort? En vélib? Mais pour quoi faire? Y va où? Y fait des livraisons? Il a pas froid?

Dur de suivre, car l'ancien semble être en colère contre le monde entier en ce moment, donc on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. C'est d'abord Théodore qui a été ciblé par Booba, après que le youtubeur ait annoncé qu'il se remettait à la musique, en dévoilant même un nouveau morceau. Le tacle de Kopp ne se fait pas attendre : il remet tout en cause dans le morceau, qualifié de "vraiment faible", et ne racontant rien d'intéressant.

Le pauvre il était fort en parodies. Quand il se prend au sérieux c’est vraiment faible. Y sort quand Paris s’endort? En vélib? Mais pour quoi faire? Y va où? Y fait des livraisons? Il a pas froid? https://t.co/kxxpZ7ZxiB — Booba (@booba) February 16, 2026

Viennent ensuite les choses un peu plus sérieuses avec Didi B cette fois, qui se retrouve pris pour cible à la suite du premier single d'or en France de son opps Himra. Une certification en France que Didi B n'a toujours pas dans son armoire à trophées, et Booba ne s'est pas privé de lui faire remarquer, dans plusieurs tweets : "il l’a fait et c’est très fort bravo à lui. C’est là où 92i Africa voulait t’emmener. Ton égo t’as joué des tours tu n’as écouté que lui. T’as featé avec toute la terre pour rien. C’est lui le NUMBER ONE", il va même jusqu'à dire à Didi B de demander pardon à Himra, pour avoir une chance de décrocher un jour sa certif en France.

.@Didibofficial toc toc toc… il l’a fait et c’est très fort bravo à lui. C’est là où 92i Africa voulait t’emmener. Ton égo t’as joué des tours tu n’as écouté que lui. T’as featé avec toute la terre pour rien. C’est lui le NUMBER ONE. Nabo Clément!!! #yapasmatch P.S : où est la… pic.twitter.com/aiizRV9xZT — Booba (@booba) February 16, 2026

On termine enfin par le plus gros morceau, celui qui concerne Alkpote et Vald. Vous savez probablement que dans leur dernier feat, "Plus Loin", Vald a décidé d'envoyer une petite pique à Booba, et visiblement ça ne lui a pas trop plus. Après une première réponse la semaine dernière, le Duc est cette fois allé un peu plus loin, en qualifiant le V de "fils de faf", puis en menaçant Alkpote, le surnommant même "empereur de mes couilles".

On imagine qu'il prépare quelque chose de sérieux pour riposter, et on a hâte de découvrir quoi !