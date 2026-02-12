Vald allume-t-il Booba dans son feat avec Alkpote, "Plus Loin" ?

Le retour du Vald prime insolent et provocateur, grâce à ce featuring avec Alkpote qui est un peu comme un retour aux sourrces, et qui fait le buzz grâce à cette phase sur Booba.

On va avoir droit à de belles sorties cette semaine, et il y en a une d'entre elles qui va probablement provoquer une émotion un peu particulière pour les fans de rap français qui sont là depuis longtemps. Alkpote s'apprête à sortir "Les ultimes marches de l'empereur", ce qui marque clairement la fin d'une époque, pour ceux qui ont connu l'explosion de la trap en France au milieu des années 2010, dont il était lui aussi un des artisans. Sur ce projet, figurera un feat avec Vald, "Plus Loin", qui est sorti et qui commence déjà à faire le buzz, notamment à cause d'une punchline sur Booba.

Le morceau n'avait pas forcément besoin d'une pique envers le Duc pour enflammer le web. On se rappelle qu'à l'époque, "Plus Haut", présent sur "Les marches de l'empereur saison 3", avait dépassé les 10 millions de vues sur Youtube sans aucune difficulté. Ce nouveau feat entre le V et Alk était donc attendu, et il semble tenir ses promesses. Notamment en ramenant un Vald dans un mood un peu à l'ancienne, qu'on pouvait retrouver par moments sur "Pandémonium", avec ce regard très cynique sur la société. Mais il y a aussi une pique qui semble directement adressée à Booba :

Rêvant de grandeur, je revêts ce kevlar et je vomis ces barres Je rappe cette vie de clébard ; le micro, je lui fais des clés d'bras, évidemment nique B2OBA J'augmente les dégâts à chaque mp3 et les opps dansent comme des tétra

Si on dit "semble", c'est parce que dans la version officielle du morceau, la fin de la punchline est "glitchée", probablement avec un effet "reverse" posé sur le dernier mot pour qu'il soit impossible à comprendre. Une démarche évidemment volontaire, et qui a déjà été utilisée par de nombreux rappeurs dans le passé. Sauf que plusieurs petits malins se sont amusés sur Twitter à retravailler la piste audio, pour y faire clairement apparaître "B2OBA".

Voilà qui relance les hostilités entre Booba et Vald, qui avaient atteint des sommets par le passé, avec cette fameuse anecdote des Francofolies et de la scène bloquée. Tout ça, juste au moment où Booba s'apprête à sortir "Blanco Nemesis", et surtout, au moment où il lance des défis à tout le monde et que personne ne lui donne l'heure. Cette fois, on dirait qu'il a enfin son opposant !