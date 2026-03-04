Kanye West en concert au Vélodrome en 2026, une polémique éclate

Alors qu'il doit toujours sortir son album "Bully", Kanye West vient d'annoncer un concert au Stade Vélodrome, à Marseille. Mais certains élus locaux grincent des dents...

On n'est pas encore sortis de l'hiver, mais les beaux jours sont déjà de retour et on va bientôt pouvoir à nouveau assister à des concerts en extérieur sans trop se cailler. Les festivals ont déjà dévoilé leurs programmations depuis longtemps, et c'est désormais au tour des grosses stars mondiales du rap d'annoncer leurs dates de concerts/tournées estivales. Et parmi les gros artistes de rap US qui vont voyager cette année, on a Kanye West, qui vient de créer l'évènement avec l'annonce de son concert à Marseille, au Stade Vélodrome, en juin 2026 !

Un concert de Kanye West va donc avoir lieu au Stade Vélodrome, le jardin de l'Olympique de Marseille, le 11 juin 2026. La prévente commencera le 11 mars. Un concert qui donnera apparemment le top départ d'une tournée européenne bien plus vaste, qui devrait s'étendre sur tout l'été 2026, mais il s'agira malheureusement de sa seule date en France. Dommage, on aurait bien aimé voir ce que ça donne, un Yeezus au Stade de France en 2026, histoire de montrer à tout le monde ce qu'est une vraie scénographie de star de la musique. Car il faut avouer qu'on a des rappeurs qui se contentent parfois du minimum lorsqu'ils sont sur scène.

Mais forcément, qui dit Kanye West, dit aussi polémiques, et cette annonce de concert ne fait pas exception à la règle. La droite marseillaise, représentée par Martine Vassal, a déjà réclamé l'annulation du concert à cause des propos antisémites de Kanye :

Celui qui proclame ouvertement son admiration pour Hitler et revendique des idées nazies ne saurait fouler la scène d’une ville dont l’âme même est tissée de diversité, de mémoire et de fraternité. À Marseille, pas de la promotion des antisémites !

Des propos étranges, de la part d'une candidate à la mairie qui, il y a quelques semaines à peine, faisait polémique en reprenant à la télévision le slogan du Maréchal Pétain, "travail, famille, patrie", en assumant parfaitement. Se faire accuser d'antisémitisme par ce genre de personne, ça doit être l'équivalent d'une médaille. D'autant plus que, à plusieurs reprises ces derniers mois, Kanye West a pris de la distance avec ses propos antisémites, mettant ça sur le compte de sa bipolarité, qui le poussait à vouloir provoquer toujours plus. Il est même allé s'excuser en personne auprès de rabbins importants pour faire amende honorable.

Ne soyons pas dupes : Kanye a probablement un problème et de gros préjugés envers les juifs, mais c'est quand même dommage de l'attaquer au moment de sa carrière où il semble le plus vouloir s'éloigner de tout ça. Et puis, les leçons d'antisémitisme de la part d'une politicienne qui reprend des slogans pétainistes, c'est assez invraisemblable... Dans tous les cas, ici, à la rédaction, on attend la sortie de l'album de Kanye, "Bully", dont la sortie est prévue pour le 20 mars !