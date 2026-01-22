Alkpote a dévoilé la date de sortie de "Les Ultimes Marches de l'Empereur", mais aussi la liste de featurings, sur laquelle on retrouve tout le gratin du rap français.

Longtemps cantonné dans ce rôle de rappeur underground hardcore, Alkpote aura quand même connu ses heures de gloire, avec des morceaux et un personnage qui ont réussi à être connus hors du cadre rap. Et ce qui est certain, c'est qu'il aura influencé toute une génération de rappeurs français avec sa science de la rime multi-syllabique et son côté "gore", de Kaaris à Freeze Corleone en passant par Vald et tant d'autres. Alors qu'il prévoit de sortir bientôt "Les Ultimes Marches de l'Empereur", il vient de dévoiler tous les featurings du projet, et honnêtement, on est hypés de fou;

Car "Les Marches de l'Empereur", c'est un petit morceau d'histoire du rap français. Entre 2015 et 2020, Alkpote a multiplié les feats avec de nombreux artistes, principalement orientés trap bien sombre, et certains morceaux sont clairement entrés dans la légendes. Et cette semaine, l'Empereur a dévoilé la date de sortie du dernier volet de l'aventure, qui sortira le 13 février 2026. Mais ce n'est aps tout : tous les feats ont été révélés, et on peut dire qu'il y a du très beau monde avec Kaaris, Vald, Zed, Lesram, Heuss l'Enfoiré, Osirus Jack, Roi Heenok, Ashe22, Limsa d'Aulnay et Isha, ou encore Norsacce Berlusconi.

Ça, c'est pour les artistes qui gravitent un peu autour du cercle d'influence d'Alkpote, mais il y a aussi des noms encore plus surprenants. Notamment la connexion 100% tunisienne sur "Mafiano", avec Brulux, Capuccino, Sadek, Swagg Man et Tunisiano, le "tounsi" le plus connu de l'histoire du rap FR. On retrouvera également Saï Saï, Todiefor, sur le reste du projet, ainsi que les morceaux qu'on connait déjà avec Gazo, Quavo ou encore Gims.

Des morceaux sortis depuis plusieurs semaines et qui ont mis globalement tout le monde d'accord. Comme quoi, même à son grand âge, l'Empereur est encore capable de fédérer autour de lui, et de faire élever le niveau de rap de chacun des artistes qui posent avec lui ! Autant vous dire qu'on est donc bien hypés par l'annonce du projet, qu'on va suivre avec attention.