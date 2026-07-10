Booba récupère ses 40 millions d'euros dans son conflit face à Magali Berdah

Dans l'affaire de cyberharcèlement qui l'oppose à Magali Berdah, Booba vient de remporter une nouvelle victoire, avec ses 40 millions de droits d'auteur gelés qui lui sont restitués.

La compétence la plus importante pour un escroc, c'est le culot. Même au fond du trou, même démasqué par tous, vous devez absolument vous trouver une porte de sortie pour pouvoir rebondir. Evidemment, ça ne marche pas sur tout le monde : ça ne marche pas sur la justice, notamment, ni sur les gens un peu éclairés, mais c'est très efficace sur la masse d'idiots qui vous suivent, et Magali Berdah l'a bien compris. Elle a même tenté de faire saisir 40 millions d'euros de droits d'auteur à Booba, qu'elle accuse de cyberharcèlement, mais la justice a fini par rendre cet argent à Kopp.

L'ancienne papesse des influenceurs/voleurs venus de la téléréalité accusait Booba de cyberharcèlement, mais aussi d'avoir porté un sérieux coup au chiffre d'affaire de son entreprise en salissant sa réputation en ligne, ce qui était justement le but de cette "guerre virtuelle", si on est honnêtes deux minutes. Elle avait donc demandé la saisie d'une grosse somme d'argent sur les droits d'auteur de Booba, environ 40 millions d'euros, ce qui avait été effectué dans un premier temps. Mais la justice est revenue sur sa décision, en déclarant que les finances de l'entreprise de Magali Berdah étaient déjà dans un état catastrophique avant que Kopp ne commence son prétendu "cyberharcèlement".

La cheffe d'entreprise n'a pas su fournir à la justice de preuves suffisantes concernant l'impact de Booba sur ses finances, donc le "préjudice" commis ne devait finalement pas être si gros, et c'est pour ça que le tribunal a rendu à Booba ses 40 millions saisis sur ses droits d'auteur. Cependant, cette décision ne signifie pas que le Duc est innocent, comme l'a très justement fait remarquer Magali Berdah :

Le juge s’est prononcé sur une mesure provisoire, pas sur le fond. Le fond, lui, sera jugé. Et nous démontrerons, pièce par pièce, ce que tout le monde a vu en direct : des centaines de publications devant des millions d’abonnés, des marques menacées une à une, des années de déferlement organisé et un préjudice économique considérable qui en est la conséquence directe.

C'est en mars 2027 que le fond de l'affaire sera jugé par la justice, à savoir : Booba est accusé d'avoir cyberharcelé personnellement Magali Berdah, mais également menacé des entreprises travaillant avec sa société Shauna Events afin qu'elles cessent leur collaboration. Un combat qui était cependant nécessaire, et qui a même réussi à faire bouger les chsoes au niveau de la loi, on le rappelle, même si la méthode n'était peut-être pas la meilleure.