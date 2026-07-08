Booba dévoile les coulisses des sessions studio avec les Nèg'Marrons pour "Bitume"

Quelques jours après la sortie officielle du morceau "Bitume", sur l'album des Nèg'Marrons, Booba a visiblement voulu nous faire découvrir l'ambiance qu'il y avait en studio.

Kopp n'est clairement pas dans la meilleure forme de sa vie en ce moment : Booba a fait des chiffres légèrement plus bas que ceux de la concurrence avec "Blanco Nemesis", son nouvel album sorti au mois de mai. Mais il s'est aussi empêtré dans des clashs dont il est difficile de sortir, notamment avec Les Ardentes et les nombreux influenceurs qui y étaient invités, raison pour laquelle il aurait annulé sa venue au festival. Cependant, il a pris une bonne bouffée d'air frais sur le titre "Bitume", en featuring avec les Nèg'Marrons, dont il décide de nous dévoiler les coulisses !

Car vendredi dernier, Ben-J et Jacky Brown nous ont ramené un tout nouvel album intitulé sobrement "Nèg'Marrons". UN 15 titres plutôt efficace, très influencé reggae évidemment, avec seulement quelques featurings, dont un avec Booba, "Bitume". Un morceau pour lequel les 3 anciens se sont retrouvés en studio, et tout ça a été filmé. La séquence vient d'être postée aujourd'hui sur le compte Instagram de Pirate Final, le compte non-officiel de B2O. On y voit les artistes dans une très bonne ambiance, en train de s'enjailler, passer un bon moment, mais aussi avoir des discussions très sérieuses lorsqu'il s'agit du travail.

Malheureusement, on n'a pas le son de la vidéo, Booba a préféré y mettre le morceau "Bitume". Mais on peut voir que tout le monde dans le studio, semble être réceptif à l'énergie assez estivale présente sur le titre. Au-delà de tout ça, ça nous fait surtout plaisir de voir 3 légendes de la musique française des 30 dernières années réunies en studio, en train de passer un bon moment. La preuve que la passion pour la musique, ça réunit vraiment les gens, et ça ne s'arrête pas avec l'âge !