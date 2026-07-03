Le nouvel album des Nèg'Marrons, contenant le feat avec Booba, est disponible !

Les Nèg'Marrons viennent de dévoiler un tout nouveau projet, sobrement intitulé "Nèg'Marrons", sur lequel on retrouve notamment le fameux feat avec Booba qui a tant fait parler.

Ils font clairement partie des plus grandes légendes du hip-hop français : le Secteur Ä, le Bisso Na Bisso, plusieurs émissions de radios cultes, "Première classe vol. 1", on peut dire que Jacky Brown et Ben-J ont, à deux ou en solo, marqué l'histoire du game et la culture, en faisant partie de toutes les plus grandes aventures. C'est donc toujours un plaisir de retrouver les Nèg'Marrons sur un nouveau morceau ou un nouveau projet, et c'est le cas ce vendredi, avec leur dernier album en date, baptisé "Nèg'Marrons", qui vient tout juste d'être dévoilé !

Un projet de 15 titres, tout nouveau, tout chaud, avec des sonorités reggae très prononcées, comme on en a l'habitude avec les Nèg'Marrons, qui avaient déjà réussir à convertir toute la France à ces sonorités avec leur morceau "Le Bilan", en 2000. On est dans le thème dès l'intro, "Un peu de temps", puis on retrouve dans "Ma Liberté", en feat avec Gregz et Yoan, un côté un peu plus "afro" par moments. Bref, un album sur lequel Ben-J et Jacky Brown ramènent toutes leurs influences ("Tupac Shakur"), en chantant leur fierté, mettant en avant leurs racines, comme dans le titre "Diaspora", avec également de gros messages politiques parfois.

On vous conseille évidemment d'aller écouter le projet, globalement très bien produit, sans faute de goût. Evidemment, on est obligés de parler du "gros dossier" dans cette affaire : le featuring avec Booba, "Bitume", dont un extrait était dévoilé il y a quelques jours. Un morceau qui a fait beaucoup réagir, puisque Kopp est attendu au tournant depuis qu'il a un peu perdu de sa superbe avec "Blanco Nemesis". Le morceau ne fera pas taire ses détracteurs, puisque B2O y chante beaucoup, sous autotune, mais ici, on trouve ça plutôt bien fait, qu'il s'agisse de la mélo ou du texte, avec beaucoup de symbolique dans les choix des mots. Bref, allez écouter et faites vous un avis, ne vous contentez pas de lire ce qui passe sur Twitter !