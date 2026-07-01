Booba avec les Nèg'Marrons sur leur nouvel album : un extrait dévoilé !

Deux légendes de la musique des années 90 comme Booba et les Nèg'Marrons, réunis sur un même projet, forcément ça crée l'évènement ! Et on a même eu droit à un petit extrait, qui vous rappellera des souvenirs.

Si on devait donner une liste de noms qui ont le plus marqué le rap français et la musique des années 90/2000, ceux de Booba, et des Nèg'Marrons arriveraient probablement assez haut dans le top. Kopp, ainsi que le duo formé par Jacky et Ben-J (avec Djamatik à l'époque), ont laissé leur empreinte dans le game, mais ils ont surtout continué à bâtir la culture pendant des années : albums, labels, émissions de radio, de vrais ambassadeurs, et c'est donc forcément un plaisir de les retrouver ensemble cette année, sur un nouveau morceau pour l'album des Nèg'Marrons !

Car on vous l'annonce, au cas où vous n'étiez pas au courant : Ben-J et Jacky Brown s'apprêtent à sortir un tout nouvel album, ce vendredi 3 juillet. Un album dont on n'a pas encore le nom officiel, même si le projet pourrait apparemment s'appeler tout simplement "Nèg'Marrons". Le single "Diaspora" est d'ailleurs déjà disponible, mais hier dans la journée, le groupe a fait le buzz, sur le média de l'excellent Yo OBG, "Frapppe média", en dévoilant un extrait du projet : il s'agissait d'un featuring avec Booba !

Un morceau dont les sonorités ont l'air très reggae, ce qui n'est finalement étonnant ni pour les Nèg'Marrons, habitués à en faire, ni pour Booba, qui s'y est déjà essayé à plusieurs reprises comme sur "Jimmy", ou "Au bout des rêves" pour les plus anciens, même si l'extrait dévoilé par Jacky et Ben-J se rapproche plus de "Jimmy" (autotune plutôt que kickage). L'extrait est prometteur, et ça donne évidemment envie d'aller découvrir ce nouvel album des Nèg'Marrons ! Mais aussi de prendre des places pour leur concert au Zénith de Paris, le 2 octobre prochain, qui s'annonce légendaire !