Booba et Niska : ce featuring classique vient enfin d'être certifié

Le morceau "M.L.C." de Niska et Booba vient enfin d'être certifié d'un single d'or, quasiment dix ans jour pour jour après sa sortie. Forcément, ça rend un peu nostalgique.

Même les puristes du rap français sont obligés de le reconnaître : la période musicale qui va de 2015 à 2020, musicalement, c'était quand même une sacrée claque. Le rap FR voyait de très gros projets tomber presque tous les mois, et la plupart des stars du game actuel ont commencé à briller à cette époque. Notamment Niska, qui vient d'annoncer trois dates au Stade de France, mais qui était encore un rookie à l'époque. Un rookie qui a eu droit à un gros featuring avec Booba, "M.L.C.", qui vient enfin d'être décoré d'un single d'or !

C'est le SNEP qui a annoncé la bonne nouvelle, via plusieurs postes sur les réseaux sociaux : "M.L.C.", le featuring entre Booba et Niska extrait du projet de Niska "Zifukoro" (un très bon projet, allez checker si vous n'avez pas écouté à l'époque), est single d'or, dix ans après sa sortie. Un couronnement tardif difficile à expliquer, car le titres a plusieurs millions de vues/streams sur toutes les plateformes, et le niveau des deux rappeurs sur le morceau est excellent. Le résultat, c'est un morceau de trap emblématique du rap français, et l'entrée de Booba sur son couplet, ça a mis tout le monde d'accord.

Forcément, ça rend un peu nostalgique de l'époque où Kopp et Niska étaient proches, l'époque du freestyle Couvre Feu, du prime du label 92i, avec Kalash, Damso, Siboy au sommet. Mais on ne verra probablement plus jamais d'autres featurings de ce style entre Booba et Niska, qui sont entrés en clash il y a maintenant quelques années. Dommage pour le rap français !