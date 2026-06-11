Niska annonce officiellement son 3ème Stade de France : " vous êtes pas contents ? Triplé"

Niska débarque en mode Mbappé et confirme qu'il donnera bien une troisième concert d'affilée au Stade de France : tout simplement historique.

L'histoire, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font, et clairement Niska fait partie de la deuxième catégorie, celle des bâtisseurs. Après avoir vraiment ramené un nouveau délire dans le rap français, notamment grâce à son "Freestyle PSG" puis à tout ce qui a suivi, le rappeur d'Evry a montré qu'il pouvait s'inscrire dans la durée. Plusieurs albums, dont certains classiques, des feats légendaires, et un statut de boss qu'on ne peut pas nier. La preuve : après avoir annoncé et rempli deux Stade de France d'affilée, il vient d'en annoncer un troisième, le 9 avril 2027.

On a l'impression, depuis un peu plus d'une semaine, que Niska annonce un Stade de France tous les deux jours, et on est pas si éloignées de la réalité. Car en dix jours, on a eu droit d'abord à une date, puis deux, et maintenant 3 concerts d'affilée dans la plus grande enceinte sportive du pays, avec environ 80 000 places. Pour cette troisième annonce, le chef des Charo a choisi de compiler des vidéos de ses fans qui rageaient parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir leurs places pour les deux premiers concerts, et ça se termine évidemment par le légendaire meme de Mbappé : "Vous êtes pas contents ? Triplé".

C'est donc confirmé : Niska sera en concert au Stade de France les 9, 10 et 11 avril 2027, une première dans l'histoire du rap français. Car même si Aya Nakamura l'a fait il y a quelques semaines, on ne peut définitivement pas la classer dans la catégorie rap, elle touche un public bien plus large (même si ça reste une perf énorme pour la chanteuse). Donc bravo à Niska, et on en profite pour vous préciser que la billetterie ouvrira aujourd'hui, jeudi 11 juin, à partir de 12h. Evidemment, soyez prêts, car les places risquent encore de partir vite (moins de 5h pour les deux dates précédentes).