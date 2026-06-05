Niska dévoile un freestyle très méchant après avoir rempli son deuxième Stade de France

Alors que Niska vient de remplir son deuxième concert au Stade de France en quelques heures, il a décidé de remercier les fans en envoyant un freestyle bien énervé comme il sait le faire.

Il s'était fait très discret dans le rap game depuis deux ans et la sortie de "GOAT", son album commun avec Ninho. Après ça, on a eu droit à quelques singles, quelques feats de sa part mais Niska ne sortait plus de projet, et son dernier solo inédit remonte à loin. Mais cette semaine, le rappeur du 91 est venu rappeler à tout le monde qu'il fait partie des rappeurs français qui pèsent le plus, en annonçant non pas un, mais deux concerts au Stade de France. Et maintenant que le deuxième est rempli, il nous fait plaisir avec un freestyle inédit.

Car oui, le deuxième concert de Niska au Stade France est aussi rempli, désolé pour les retardataires. Il a bouclé sa première date en 5 heures à peine, et il lui aura fallu exactement le même temps pour remplir la deuxième, la preuve que l'artiste est très apprécié et que ses dates sont très attendues. Et pour remercier son public d'être aussi réactif, le Charo a dévoilé dans la nuit le "No Day Off (freestyle)", un titre qu'il avait déjà commencé à teaser il y a quelques mois, dans lequel on retrouve notamment une référence à Sadio Mané.

Dans le morceau, on retrouve un peu le Niska des débuts, en moins brutal, mais avec la même énergie, quelques changements de flow au milieu des complets, un peu de mélo pour le hook, franchement, c'est efficace ! Certains auditeurs trouvent des similitudes avec un morceau de King Von, "3 AM", on vous laisse juger mais ce qui est sûr c'est que le freestyle est réussi et on espère que ça augure de grosses sorties avant ses deux concerts au Stade de France.