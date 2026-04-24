Niska lâche un énorme couplet avec Gradur, il envoie un message de soutien à Koba LaD

Un extrait du nouveau featuring entre Niska et Gradur vient de sortir, et on y retrouve le Charo en mode très fâché, il nous lâche même un gros big up à Koba LaD.

Après un début d'année plutôt tranquille dans le rap français, on a pas mal de grosses sorties qui s'enchaînent et qui devraient être très intéressantes. Parmi elles, il y a notamment le nouvel album de Gradur," Décennie", qui vient de sortir. Un album qui est le premier du Sheguey depuis 2019, et forcément, on peut dire que le rappeur du 59 est attendu au tournant. On n'a pas encore eu le temps d'écouter tout le projet, mais on est tombés sur le featuring avec Niska, qui nous lâche un couplet incroyable sur "Foutu Succès".

Si on note ça, c'est parce que Niska aussi est attendu au tournant en 2026, lui qui n'a pas arrêté de teaser des choses depuis plusieurs mois, notamment un Stade de France dont on ne connait toujours pas la date et plusieurs morceaux qui semblaient annoncer un album dont on n'a pas de nouvelles. Mais le rappeur du 91 est revenu mettre les pendules à l'heure sur son feat avec Gradur, "Foutu succès". Un couplet comme à l'ancienne, qui nous rappelle les plus belles heures du Charo, à l'époque de "Commando".

Un couplet très street, tout en egotrip et en histoires de rue, mais pendant lequel Niska n'oublie pas de faire une petite dédicace à Koba LaD, toujours incarcéré : "J'suis du quatre-vingt ze-on comme Marcel Loutarila (KOBA)", qui devrait faire plaisir au concerné. Gradur, de son côté, est excellent aussi, avec un couplet découpé très soigneusement, avec beaucoup d'énergie, mais aussi quelques touches de mélo. Clairement l'album à surveiller cette semaine !