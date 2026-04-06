Gradur tease son nouveau featuring avec Ninho, et c'est très méchant !

A quelques semaines de la sortie de son nouvel album "Décennie", Gradur fait monter la pression en dévoilant quelques secondes de son nouveau featuring avec Ninho.

On peut dire qu'on a plutôt bien mangé dans le rap français depuis le début de l'année 2026, entre le retour de Ninho, l'album de PLK, celui de La Rvfleuze ou encore de TH, bref, pas mal de projets intéressants, dont certains ont fait de très bons chiffres. Mais ça ne va pas s'arrêter tout de suite : en avril, quelques belles sorties sont prévues, notamment "Décennie", le prochain album de Gradur, qui devrait sortir le 24 avril. Le rappeur du 59 vient d'ailleurs de dévoiler un tout nouvel extrait du projet, en featuring avec Ninho.

C'est un extrait d'une vingtaine de seconde qui a été publié par Gradur lui-même via ses différents réseaux sociaux, et on peut dire que l'extrait est plutôt prometteur. Sur la vidéo, on peut voir le rappeur du Nord en pleine séance de training, lui qui semble vouloir être très affûté pour son concert à l'Accor Arena prévu en octobre 2026. Il affiche même l'objectif de vouloir perdre 15 kilos, ce qui est énorme, mais on lui souhaite bon courage dans son bail. Evidemment, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette fin de couplet de NI, qui se demande "à partir de combien on devient riche", suivi d'un petit refrain chanté bien street qui parle de billets qui changent de couleur.

Pas de quoi s'affoler non plus, l'extrait est court, mais si tout est de la même qualité, on risque d'avoir un morceau mémorable, et un projet qui marche fort. C'est tout ce qu'on souhaite à Gradur, qui a connu pas mal de déboires depuis son explosion à l'époque des freestyles "Sheguey".